Глава Минобрнауки призвала учиться за границей только в случае необходимости

Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала россиян учиться за рубежом только в случае необходимости. Такое заявление она сделала в интервью ТАСС

"Я ратую за то, чтобы базу, первое высшее, получать в России и только потом уже совершенствоваться за границей. К примеру, есть ряд направлений, которые требуют какой-то узкой специализации и навыков, и если это действительно необходимо для совершенствования профессиональной деятельности, их можно получить в течение полутора-двух лет за рубежом, затем вернуться в Россию и использовать это здесь", — заявила Васильева.

Она также отметила пользу программ студенческого обмена. По словам чиновницы, соглашение о мобильности студентов и преподавателей есть почти в каждом российском университете.