"Общаги мало отличаются от советских": какое жильё выбирают калининградцы — студенты иностранных вузов

В России нужно отказаться от студенческих общежитий — с таким призывом на прошлой неделе выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Правда, никакой конкретной альтернативы предложено не было — чиновница просто отметила в качестве варианта квартиры-студии или молодёжные кооперативы.



В БФУ им. Канта, согласно положению, размещённому на сайте университета, общежитие предоставляется нуждающимся и иностранным студентам. В прошлом году месяц проживания стоил 584–624 рубля в зависимости от корпуса. В комнатах учащиеся размещаются обычно вчетвером, есть нехитрая мебель: кровати, письменный стол, шкаф.



За границей далеко не все учащиеся выбирают общежития. В США, например, есть возможность как поселиться в кампусе, так и снимать частное жильё — стоимость любого из вариантов находится в пределах 3000–8000 долларов в год. При этом часто бывает непросто найти подходящую квартиру, так как спрос на недорогое жильё очень высок. Клопс.Ru узнал у россиян, проходящих обучение за рубежом, как в других странах обстоит дело с проживанием студентов.



Алексей Шимков,

Sopocka Szkoła Wyższa

"Когда я приехал в Польшу, искать жильё мне не пришлось, как и всем остальным русскоязычным студентам. У нас был знакомый, который занимался благоустройством нас в Польше. Жильё, языковые курсы и краткое описание, куда ехать и где что покупать — это то, что мы получили.



Жили мы далековато от университета, час общественным транспортом с одной пересадкой, зато тихий частный район, и огромный дом квадратов в шестьсот был в нашем распоряжении — и всё это за среднюю, по местным меркам, оплату.



Наш университет не предоставляет общежития, но я не расстроен, так как те общаги, которые видел здесь я, мало чем отличаются от наших советских.



Сейчас я живу в Сопоте, переехал два года назад, и очень удачно. Центр города, свежий ремонт, новая мебель, две минуты до электрички, 15 минут пешком до университета — и всё это за ту же среднюю цену... Тут играет роль желание найти и немного везения, наверное".



Светлина Ярахович,

Sopocka Szkoła Wyższa

"Почти все государственные, а также некоторые частные вузы обеспечивают своих студентов общежитиями. Общежития польских вузов бывают двух типов: частные и обычные.



Раздел на комнаты в общежитиях обычно коридорного типа (кухня и санитарная зона являются общими для всего этажа) или же блочного (комнаты собраны по три-четыре штуки, и каждый такой блок имеет свой санузел, но кухня также одна на весь этаж). В целом комнаты рассчитаны на двух-трёх человек. В них есть всё необходимое, начиная от кровати и элементарной мебели (стол, стулья, шкаф, полочки) и заканчивая дополнительным комфортом в виде интернета (кабельного или беспроводного типа).



Цена за место в комнате (в квартире или общежитии) колеблется от 350 до 750 злотых.



Но нужно быть готовым к kaucji — это одноразовый взнос, который требуют для гарантии, что в случае чего вы обеспечите возмещение нанесённого вреда имуществу и вещам. Этот залог при выселении обязательно возвращается или вносится как оплата за последний месяц".

Фото: Клопс.Ru

Анастасия Шандура,

Západočeská univerzita

"Изначально я поехала в Чехию на курсы чешского языка. Нашла компанию, которая этим занимается, оформилась и поехала. Именно языковая компания предложила мне первое жильё. Это была трёхкомнатная квартира, где я проживала с такими же, как и я, учениками. В каждой комнате было по два человека. Затем я переехала этажом выше, так как не все соседи меня устроили.



Когда я поступила в университет, дела обстояли иначе. Была возможность выбрать любое свободное место в общежитии, в разных корпусах университета. Чем, собственно, я и воспользовалась. Жила я в одной комнате с соседкой. Единственный минус — кухня на весь этаж, но зато цены намного ниже, чем за квартиру.

Позже, поднакопив средств, смогла перебраться в квартиру-студию — там жила одна. Квартиру искала через сайты. Минус — не было стиральной машины и плиты. Многие чехи, как оказалось, переезжают из одной квартиры в другую со своим добром. И арендодателю невыгодно покупать технику, так как цену на аренду придётся повышать, а спрос будет меньше. В общем, пришлось всё необходимое купить.



Когда уезжала, оставила всё хозяину, выбив деньги за машинку — правда, только треть... Он не хотел её приобретать, а вывезти её я, увы, не смогла. Поэтому согласилась на уценённую стоимость".



Вера Кондратьева,

Stenden University of Applied Sciences

"Голландия — отличная страна для выбора учёбы в университете, но дорогая по сравнению со странами СНГ. Почти все университеты предлагают общежития для международных студентов в непосредственной близости к кампусу. Цена проживания в общежитиях высокая: комнаты — примерно 500–1000 евро в месяц.



В Голландии есть целая сеть студенческих дормов (англ. dormitories) с названием Student Hotel, которые находятся почти во всех больших городах (Амстердаме, Роттердаме, Гронингене, Гааге, Эйндховене). В городе Леувардене — там университет Stenden — есть общежитие Student Stay.



Цена действительно большая для одной комнаты с общей кухней и ванной комнатой. Но обычно там очень весело, почти каждый день проходят вечеринки, а друзья находятся сразу после заселения. В таких общежитиях можно проживать только один год. После придётся искать либо другое общежитие, либо квартиру.



Есть ещё вариант размещения: комнаты в студенческих домах. Система работает так: есть частный дом с несколькими спальнями. Хозяин ищет студентов в каждую комнату. Тут цены лояльнее — в зависимости от города, в среднем от 280 евро. Я жила в частном доме с другой девочкой, у нас были душ и туалет, кухня, гостиная и столовая, задний дворик и у каждой по спальне. Удовольствие это стоило 375 евро в месяц. Но нам просто повезло: обычно за такой дом просят больше либо живёт больше двух человек.



Квартиры стоят дорого. Студию в небольшом городе можно снять от 500 евро в месяц плюс дополнительно оплачивать интернет и коммунальные услуги.



Первый год лучше потратиться на общежитие. Там быстро найдутся друзья, кампус будет близко, и вообще социализация быстрее пройдёт. В каждом городе при каждом университете есть свои группы в Facebook. Там студенты продают свою мебель, учебники, велосипеды и дают объявления об аренде жилья. Это очень здорово поможет сэкономить".