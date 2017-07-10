Матвиенко призвала отказаться от студенческих общежитий

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала заменить студенческие общежития другими формами жилья. Об этом пишет ТАСС



По словам Матвиенко, общежития "дискредитировали себя за годы советской власти" и должны быть ликвидированы. Вместо них спикер предложила рассмотреть варианты молодёжных кооперативов и квартир-студий. Кроме того, в регионах должно появиться жильё по доступным ценам. По мнению Матвиенко, со временем, продав небольшую квартиру, собственник сможет приобрести большую по площади.



"Есть много форматов и программ строительства жилья для молодёжи и молодых семей", — сказала спикер.