Матвиенко призвала отказаться от студенческих общежитий
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала заменить студенческие общежития другими формами жилья. Об этом пишет ТАСС
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По словам Матвиенко, общежития "дискредитировали себя за годы советской власти" и должны быть ликвидированы. Вместо них спикер предложила рассмотреть варианты молодёжных кооперативов и квартир-студий. Кроме того, в регионах должно появиться жильё по доступным ценам. По мнению Матвиенко, со временем, продав небольшую квартиру, собственник сможет приобрести большую по площади.
"Есть много форматов и программ строительства жилья для молодёжи и молодых семей", — сказала спикер.
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