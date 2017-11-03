Предприниматель Александр Дацышин в суде частично признал свою вину в вымогательстве

В пятницу, 3 ноября, предприниматель Александр Дацышин, арестованный по подозрению в вымогательстве, на суде частично признал свою вину. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Дацышин признал, что действительно передавал требования учредителя издания "Новые колёса" Игоря Рудникова руководителю следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктору Леденёву. По признанию Дацышина, он понимал, что это незаконно, но не собирался получать за посредничество никакого вознаграждения.

По версии следствия, Рудников вместе с Дацышиным вымогали у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденёва 3 миллиона рублей. За это учредитель издания обещал прекратить публиковать в газете "Новые колёса" "сведения, порочащие его".