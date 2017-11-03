Предприниматель Александр Дацышин в суде частично признал свою вину в вымогательстве

В пятницу, 3 ноября, предприниматель Александр Дацышин, арестованный по подозрению в вымогательстве, на суде частично признал свою вину. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Дацышин признал, что действительно передавал требования учредителя издания "Новые колёса" Игоря Рудникова руководителю следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктору Леденёву. По признанию Дацышина, он понимал, что это незаконно, но не собирался получать за посредничество никакого вознаграждения.
По версии следствия, Рудников вместе с Дацышиным вымогали у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденёва 3 миллиона рублей. За это учредитель издания обещал прекратить публиковать в газете "Новые колёса" "сведения, порочащие его".
1 ноября, сотрудники силовых структур провели обыск
в редакции газеты "Новые колёса". Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, вневедомственной охраны и полиции. Депутат и учредитель газеты Игорь Рудников был задержан правоохранительными органами. Стало известно, что по тому же делу задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Накануне Антон Алиханов сообщил прессе, что в отношении Рудникова возбуждено уголовное дело
по статье "Вымогательство" (163 УК РФ).