Экс-замглавы администрации Балтийска примет участие в конкурсе на пост градоначальника Калининграда
В конкурсе по выбору главы Калининграда примет участие бывший замглавы администрации Балтийска Евгений Андреев. Об этом Клопс.Ru сообщил депутат горсовета Андрей Шумилин.
Андреев подал документы в пятницу, 3 ноября, в день начала приёма. Ранее претендент занимал ряд административных должностей. Согласно сайту резерва управленческих кадров правительства Калининградской области, сейчас он руководит МУП "Озёрск-Чистота".