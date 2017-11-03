Служба на флоте научила меня вещам, которые каждый день помогают мне в работе

О том, почему не бывает бывших офицеров военно-морского флота, почему так важен предстоящий 2018 год для города, каким будет наследство чемпионата мира по футболу для калининградцев, почему глава Калининграда перестал ходить на игры "Балтики" и про почти свершившиеся ремонты мостов бывшего Кёнигсберга — в интервью Клопс.Ru.

— Александр Георгиевич, вы возглавляете город 11 лет. Калининград сильно поменялся за этот период, похорошел. Однако пока наш город, готовясь принять чемпионат мира, превратился в большую строительную площадку, вряд ли вы часто слышите в свой адрес похвалу. В лучшем случае — сетования на неудобства.

В связи с этим вопрос: что такое работа мэра в вашем понимании и зачем вы идёте на третий срок?

— Я бы назвал как минимум три важных составляющих, характеризующих моё понимание работы мэра и те задачи, которые стоят передо мной как перед главой города.

Первая составляющая — это служба. Я восемь лет прослужил в военно-морском флоте. Потом был перерыв на бизнес-период, в который основал вторую по размеру в России торговую сеть строительных материалов "Бауцентр", и во власть пришёл уже очень состоятельным человеком. И этот мой приход во власть 11 лет назад стал лично для меня возвращением на службу государству, с чего я и начинал свою карьеру.

Частенько сравниваю мою сегодняшнюю работу и службу на флоте. Мне как мэру очень пригождаются те знания, которые получил в своё время на командирском факультете военно-морского училища. Потому как успех во многом зависит от правильно поставленной задачи, правильно распределённых усилий по её достижению и от степени контроля. А задач в городе настолько много и они настолько поглощают всё твоё внимание, что вся жизнь этому подчиняется. Ты в полном смысле этого слова находишься на службе обществу, государству. Я это именно так воспринимаю.

У меня очень жёсткое расписание и очень небольшое количество личного времени, которое я трачу в основном на спорт: утром обязательно беговая дорожка в фитнес-зале. Вечером, после работы — большой теннис. Спорт — лучшее средство поддерживать себя в форме, проверено.

— То есть бывших офицеров флота не бывает?

— Не бывает.

— Это правда, что на своё 50-летие вы пробежали трассу с препятствиями, участвуя наряду с молодыми людьми в военно-патриотической "Гонке героев"?

— Хотел пример молодёжи показать. И самому себе. Хотел знать — насколько военная закалка помогает к 50 годам справляться с нагрузками. Воспоминания действительно яркие. Хмелевка мне, кстати, хорошо знакома. Сколько там тренировок было. Особенно тяжёлый участок по берегу моря, по песку…

— Однако давайте вернёмся к ответу на вопрос о вашем понимании работы мэра…

— Вторая важная составляющая в моём понимании работы главой города, которая мотивирует меня: я — калининградец. Я здесь родился, здесь хочу жить и умереть. И хочу, чтобы здесь жили мои дети. Чтобы в пожилом возрасте, пройдя по улице с внуками, можно было с гордостью показывать им родной город.

И, наконец, третья причина, по которой хочу продолжить свою работу. Как глава Калининграда и как горожанин я хорошо понимаю уникальность шанса, который выпал моему родному городу. Такое бывает один раз. И это на мой период управления выпало — подготовить Калининград к чемпионату, достойно провести город через большой футбольный праздник, чтобы горожане увидели новый облик города после лета 2018 года.

Знаете, я всегда своим помощникам говорю, когда мне докладывают — вот там-то плохо написали, сказали про вас: "Да вы не туда смотрите, умейте видеть главное — стройки закончатся, а наследство городу останется". Я сам каждый раз прошу наших калининградцев и сейчас вновь через вас это делаю — потерпите сегодняшние неудобства, потому что это ради всех нас, ради нашего же с вами комфортного будущего. Пройдёт совсем немного времени — уже меньше девяти месяцев — и мы все наш город, наш дом не узнаем — сколько в нём всего появится, что будет радовать глаз. Это будет уже совсем иной уровень жизни.

— И что принесёт чемпионат мира по футболу Калининграду? Какое наследство достанется калининградцам по итогам праздника большого футбола, сможем ли мы с этим всем справиться?

— У нас пройдут лишь четыре матча, но Калининград благодаря чемпионату заметно преобразится.

Считаю, в послевоенной истории у Калининграда было, включая нынешний, всего три шанса на скачок в развитии, когда город получал серьёзные средства.

Первый шанс — ещё в советское время — около 1972 года правительством СССР городу было выделено много денег, на которые были построены эстакадный мост, дворец спорта "Юность", многие детсады и школы.

Второй шанс — это 750-летие города в 2005 году. Вспоминаю относительно недавнюю историю, когда кортеж президента ехал в аэропорт и остановился в районе Верхнего озера — тогда и было принято решение помочь городу с финансированием к 750-летию, в том числе и озеро преобразить. Конечно, ни областной, ни городской бюджет с этим в одиночку в жизни бы не справились. Теперь на Верхнем озере — любимое место отдыха наших калининградцев — шесть километров гранитных набережных, уютные уголки для того, чтобы посидеть и отдохнуть, велодорожки, детские и спортивные площадки, красивые мостики, скейт-парк и так далее. А ещё у Калининграда есть обновлённая площадь Победы и Королевские ворота. Всё это мы получили в наследство от юбилея города.

Сейчас, накануне 2018 года, у нас третий шанс, самый глобальный за всю послевоенную историю. Он Калининграду, наверное, Богом дан. И особым отношением президента России Владимира Владимировича Путина. Потому что, повторюсь, всем тем наследием, которое останется после четырёх игр чемпионата мира по футболу — 2018, мы, калининградцы, будем пользоваться. Это три тренировочных поля и стадион. С будущего года, кстати, все основные городские мероприятия, включая День города, мы будем проводить там. Останутся нам и все эти фантастические набережные, которые строятся. Это десятки километров, где ты можешь спокойно гулять, дышать воздухом, заниматься спортом, отдыхать. У нас такого не было бы, если бы не чемпионат, потому что в местном бюджете никогда не было такого количества денег на развитие.

Таким образом, по завершении строек таких зон для отдыха, как Верхнее озеро, в Калининграде появится в разы больше. Мы потом это всё прочувствуем, позже. Это сейчас пока критикуют горожане, ругаются — много неудобств ведь со стройками связано. Такой огромной строительной площадки, как сейчас, по большому счёту, не было с 1945 года.

— А по какому вообще принципу определяется, что в городе ремонтировать? Ведь действительно кажется, что Калининград в этом году — одна большая стройплощадка…



— Вы поймите, городской бюджет — он, как и семейный бюджет калининградцев, расходуется по принципу приоритетности и срочности предстоящих трат. Сколько заработали, раздобыли — в этих пределах и можем планировать.

Ведь как происходит в обыкновенной семье? Скажем, имеют муж с женой совместный доход в районе 70 тысяч рублей. Сначала они оплачивают все постоянные издержки: коммунальные платежи, школу, садик, страховки и подобные вещи. Остаётся какая-то сумма. На семейном совете принимается решение, что делать дальше. Например, мужу необходимо автозапчасти купить, жене — сапоги. Подумали, купили самое нужное. Остаётся, предположим, около 20 тысяч свободных денег. Потом уже думают, в ресторан или в кино сходить.

По большому счёту, и в городском хозяйстве такой же подход — разумный и поступательный. С 2011 года мы очень серьёзные деньги закапывали "под землю" — то есть вкладывали в городскую инженерную инфраструктуру. Ремонтировали и строили новые сети, трубы меняли. Ведь они были в удручающем состоянии. Мы начали это делать системно. В 90-е, в "нулевые" этим вопросом в Калининграде не занимались, потому что в бюджете не было денег. От того, что в инженерию ничего не вкладывалось — многие горожане помнят — возникали большие проблемы с водоподачей, с водоотведением. Сейчас мы ситуацию кардинально поменяли в лучшую сторону. Но, считаю, ещё много надо работать по модернизации теплоисточников, прокладывать сотни километров труб "Водоканала" и "Теплосетей". Тем не менее мы решили основные вопросы. Не так давно ещё в Центральном районе вода по часам подавалась. Людей волновало, где помыться. Эту проблему мы сняли. Потом начали восстанавливать фундаменты и крыши.

Вспомните, у нас тысячи крыш были в ненадлежащем виде — дырявые, как дуршлаг. Мы могли через лет пять получить вообще список аварийных домов на миллиарды, учитывая интенсивность калининградских дождей... Но по многим крышам в городе мы очень серьёзно поработали. Где-то восстанавливали частично, где-то меняли полностью. Потом принялись за фасады. Делаем дороги. Потихоньку и до городской мебели дошли. Устанавливаем фонари даже там, где их ещё с советского времени не было. Заменили то, что на ладан дышало и при первом ветре ломалось.

Принялись за дворы — и продолжаем их делать. В текущем 2017 году по программе формирования современной городской среды делаем 27 дворов, восстанавливаем зону отдыха вокруг Нижнего пруда. На всё это тратим около 203 миллионов рублей из трёх уровней бюджетов: 107,1 млн — это федеральные деньги, 62,9 млн — деньги областного бюджета, 25 млн — это деньги нашего, местного, муниципального бюджета, 7,9 млн — софинансирование калининградцев, что проживают в 58 многоквартирных домах, относящихся к ремонтируемым дворовым территориям. Поэтому хочу сказать спасибо нашим горожанам, чья активная жизненная позиция позволила им попасть в программу ремонта. И, конечно, благодарен губернатору Калининградской области Антону Андреевичу Алиханову, правительству Калининградской области, которые помогли найти нам серьёзные денежные суммы на эти работы.

Все дворовые ремонты, как и ремонты тротуаров, держу на личном контроле, и в этом мне очень помогает обратная связь с горожанами, со старшими домов. Слушая людей, уже в процессе самих ремонтов всегда что-то можно откорректировать и улучшить, все разумные предложения принимаются.

Вот и сейчас, перед тем как планировать программу ремонта тротуаров на будущий 2018 год, хочу посоветоваться с калининградцами относительно необходимости расширения тротуаров. Ко мне много обращается людей, жалуются, что есть очень узкие места, обсаженные старыми деревьями — с коляской ни пройти ни проехать. Если такие места расширять — только за счёт того, чтобы эти деревья убрать. А у нас много калининградцев, кто по-особенному, с душой относятся к зелени около дорог. Считают это нашей изюминкой. Поэтому я как мэр не могу принять решение, не выслушав все за и против. После ноябрьских праздников обязательно объявим опрос населения и вас, коллеги-журналисты, попросим помочь собрать мнения горожан.

— Ещё одна тема ключевая — мосты. Почему именно их все почти одновременно начали ремонтировать? Только сейчас возможность появилась? Правда ли, что могло получиться так, что разом все мосты бы в городе закрылись, если бы вы не стали их делать?

— Да, разом бы все закрылись. У нас почти по всем мостам было выдано предписание соответствующих служб на закрытие. За многие годы эксплуатации они пришли в ненормативное состояние. Представляете? Просто мы этот вопрос старались не озвучивать людям — чтобы никого не пугать. И четыре года подряд, с момента получения предписаний, один за другим ремонтировали. Тут надо учитывать, что практически все ключевые мосты у нас проходят над железнодорожными путями, более того, многие мосты соединяют районы города, разделённые железной дорогой. Так что каждое перекрытие — это транспортный коллапс в той или иной части города. Но по два-три моста в год мы всё равно делали. Начали с ул. Киевской в районе Южного вокзала, с ул. Аллея Смелых, с ул. Железнодорожной, с ул. Суворова. Я не говорю про маленькие мосты, которых очень много: на Автомобильной, на ул. Александра Невского (поворот на ул. Тельмана), у мотеля "Балтика", мост с ул. Гагарина. Мы все сделали. Причём сэкономили массу бюджетных средств!

Выезд на мост Высокий

— А как удалось сэкономить?

— Сейчас расскажу. Когда мы сделали проекты ремонта мостов и прошли с ними государственную экспертизу, то, если честно, руки поначалу опустились — на все работы требовалась неподъёмная для городского и областного бюджета сумма — более 3 млрд рублей! Я искал везде. И чудом мне попалась статья в газете, в которой специалист по строительству мостов, профессор Александр Сергеевич Прокофьев, критиковал существующие сегодня подходы к ремонту этих сооружений, утверждая, что можно экономить большие деньги, не поступаясь качеством. Обратился к нему за помощью. Прокофьев провёл исследования и заявил, что по его методу ремонт того же моста на улице Аллея Смелых обойдётся нам в 60 млн рублей. И это при том, что госэкспертиза утвердила сумму в 540 млн рублей.

Я сначала не поверил ему. Но выхода не было — решил рискнуть. Сказал профессору, что будем с ним вместе стоять под отремонтированным мостом во время испытаний на максимальную нагрузку гружёными самосвалами. В итоге всё получилось — и показатели испытаний были даже лучше нормативов.

Стали другие мосты делать. И снова отличная вышла экономия. На ул. Железнодорожной на мост вместо 240 млн потратили 40, на ул. Суворова вместо 380 млн — 80 млн. При этом практически на каждом мосту во время ремонта выявлялись нестандартные и непредвиденные ситуации. То неизвестные коммуникации находим, то немецкий бетон не поддаётся, то переходные плиты лежали все годы так, что в любой момент мосты могли обрушиться…

Это всё настолько сложные, ответственные вещи, поэтому я каждый ремонт мостов в городе на личном контроле держу — постоянно мониторю, провожу выездные рабочие совещания.

8 ноября открываем мост на Киевской. 15 ноября открываем мосты Высокий и Деревянный, что ведут на остров Октябрьский и на главный стадион ЧМ-2018. Эти два моста вообще являются историческими объектами, потому требовали особых подходов к ремонту. Они должны были сдаваться в конце этого декабря. Но благодаря общим усилиям и помощи правительства области оба запускаем для движения транспорта. Параллельно на Высоком продолжатся работы по устройству пешеходной зоны.

Скоро начнём Медовый мост, ведущий на остров Канта. До чемпионата сделаем его надводную часть, деньги на это — 27 миллионов — уже заложены в бюджет будущего года. Будем также очищать перила от замков. Однако так как эта традиция — вешать замки после свадьбы — очень популярна в Калининграде, для молодожёнов рядом установим специальную конструкцию, куда можно будет повесить свой символ взаимной любви. Сейчас на сайте мэрии проводим конкурс проектов — какая это конструкция может быть. Призываю и через ваш портал, заходите ( www.klgd.ru ), голосуйте или присылайте свой проект — мы и приз хороший за лучший проект готовы сделать. Варианты уже присылают наши горожане, есть очень интересные, скоро озвучим итоги.

— А с каким мостом дальше надо будет разбираться?

— По большому счёту у нас таких мостов почти не осталось. Вот отремонтируем Медовый — и, можно сказать, ключевые мосты в городе сделаны.

— А сколько ещё по эстакадному мосту без проблем поездим?

— По эстакадному мосту можно ездить, вопросов нет, но там идут, действительно, разрушения на стыках. И у нас проект полностью готовый есть по обновлению стыков и гидроизоляции. Думаю, что уже после ЧМ будем им заниматься. Сейчас мы физически не успеваем.

— На Острове строят сейчас синагогу. К ЧМ-18 успеют стройку закончить?

— Такую задачу ставили. Кроме того, к чемпионату должна быть закончена и отделка всех фасадов вдоль протокольных маршрутов. Строительные заборы везде уберём. И вдоль ул. 9 Апреля, и вдоль других центральных улиц. Везде ставится задача строительные заборы демонтировать и завершить внешние работы.

— А вы сами лично на матчи мундиаля заявку подали?

— Пойду, на все матчи постараюсь попасть. Заявку подал.

— У вас никаких привилегий как у мэра нет?

— Нет, всё, как у всех, конечно. FIFA очень чётко регламентирует все эти моменты.

— За кого ещё болеть будете, кроме нашей сборной?

— Ну, как вы и сказали — конечно, за нашу сборную, за Россию. А из других команд — за Германию буду болеть. Мне очень нравится эта команда. Есть уже и поговорка такая: "В футбол все хорошо играют, а Германия постоянно выигрывает". Пусть у них и нет мегазвёзд в том количестве, в котором они имеются иногда в других сборных, но слаженностью и дисциплиной они горы сворачивают. Интересно играют. Хотелось бы, конечно, чтобы и наша сборная сыграла слаженно и удачно.

— А вы за играми калининградской "Балтики" нашей следите?

— Ну, иногда… Врать не буду, в последнее время не особо слежу за этим.

— Почему?

— Я одно время ходил на "Балтику", но, к сожалению, они не бегают, даже не стараются. Когда мы финансировали клуб из бюджета города, до 100 млн в год доходило. Это большие деньги, которые мы буквально отрывали от других городских нужд. И когда ты как глава города нашёл на клуб деньги, которых и так не хватает, приходишь на стадион и видишь, что игроки ходят по полю… Возможно, кто-то из болельщиков, кто в этот момент сидит на трибуне и говорит себе: "Ну, не сыграли, не получилось, ладно", а я человек эмоциональный! Да я каждый раз на тротуары их проигрыши пересчитывал, на крыши, сколько бы я, мэр, мог сделать в городе, не отвлекая средства вот на такое! Они меня тогда очень злили плохой игрой. Как-то пришёл, а они по полю ходят-бродят, как обычно. Я не выдержал и сказал себе: всё, хватит — и больше не хожу, чтобы не расстраиваться. Однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону — мне говорят, "Балтика" сейчас неплохо играет, молодцы. Может, пересмотрю своё личное отношение и снова буду ходить на матчи.

— У нас сейчас стадион строится, тренировочные базы. Каким вы видите будущее "Балтики", будущее футбола и вообще спорта в Калининграде?

— Отличное будущее и отличные шансы на качественный рывок. Ведь у нас в городе появится не только основной прекрасный стадион, на котором будет базироваться футбольная команда "Балтика", но и три других, которые сегодня строятся как тренировочные площадки — это реконструированные стадионы "Пионер", "Локомотив" и "Сельма". Это будут места притяжения для молодёжи, для различных спортивных секций, клубов, вот увидите.

Не так давно к нам приезжал заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Леонтьевич Мутко. И мы вместе с губернатором Антоном Андреевичем Алихановым обратились к нему с просьбой создать в городе Академию футбола на базе реконструированного стадиона "Пионер". Нам уже давно надо выращивать наших, местных ребят, открывая им путь в большой спорт. И это предложение было поддержано.

Работы на стадионе "Пионер"

Реконструированный стадион "Локомотив" мы хотим передать юным калининградским легкоатлетам, для чего уже после чемпионата там пристроят профессиональные беговые дорожки. Это потребует порядка 26 миллионов рублей дополнительно. Поддержку губернатора Антона Андреевича Алиханова в этом вопросе мы имеем. И Виталий Леонтьевич Мутко также согласился с этой идеей.

Вопросы строительства тренировочной инфраструктуры к чемпионату также на моём постоянном контроле. На прошлой неделе вновь лично проверял готовность тренировочных стадионов. Уже сегодня мы имеем 95% готовности по этим объектам.

— А как будет решаться вопрос с транспортной доступностью к "Пионеру"? Будете расширять улицу Лейтенанта Катина?

— У нас есть проект по данной улице, но денег на реконструкцию в бюджете нет. Однако мы нашли инвестора и ведём с ним переговоры, чтобы расширить дорогу и мост, сделав движение по ним двусторонним. Предполагаем, что ремонтные работы начнутся уже в начале 2018 года. К моменту проведения ЧМ будет сделан первый этап реконструкции, который позволит организовать на улицах Лейтенанта Катина и Ломоносова хорошее транспортное кольцо вокруг стадиона "Пионер". Инвестор не требует от города дополнительных денег. У него есть в том районе участок под жилую застройку, которая не будет пользоваться популярностью без нормального транспортного сообщения. И потому он изъявил желание реконструировать дорогу.

— Ну и чтобы подытожить, вы в начале беседы рассказывали про принципы расходования бюджета и поэтапность работ. Сначала — коммуникации, потом дороги и мосты, потихоньку дошли до тротуаров… Следующий шаг каким будет?

— Пока мы будем приводить в нормативное состояние те же тротуары, дороги, дворы, дворовые проезды. Думаю, лет пять на это ещё надо. Прогнозировать трудно, потому что параллельно надо решать вопросы, которые остались по устойчивому теплоснабжению, качественной водоподаче. Так, на Восточной станции мы хотим до 90% всего водозабора довести с подземных источников. Поверьте, на десятки миллиардов есть вопросы, которые нам надо решить за пять лет. Губернатор Антон Андреевич Алиханов о них знает, дорожная карта по решению этих вопросов существует. Хочу отметить, что мы в городе сегодня имеем полную поддержку главы региона по решению вопросов развития Калининграда.