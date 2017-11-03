Семьи погибших в Сирии лётчиков получат квартиры в Калининграде

Вдовам российских лётчиков, погибших в Сирии, вручили сертификаты на жильё в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной думы.

Семьи офицеров вселятся в квартиры в жилом комплексе "Тенистая Делюкс" на Тенистой аллее областного центра. Решение о выделении жилья для них было принято инвесторами жилкомплекса.

Экипаж Су-24М погиб 10 октября в результате крушения самолета на сирийской авиабазе "Хмеймим". Готовившийся к вылету на боевое задание бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Самолетом управляли офицеры ВКС Юрий Медведков и Юрий Копылов. Оба служили в Калининградской области в Черняховске.