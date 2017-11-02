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Главная Новости Общество

Опрос: россияне рассказали, какой доход считают порогом бедности

19:20
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По итогам опроса, проведённого Общественной палатой, выяснилось, что большинство россиян считает порогом бедности доход в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию ОП по социальной политике.
 
Глава комиссии Общественной палаты по соцполитике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок уточнила, что опрос проводился в сети интернет. Более 76% респондентов ответили, что считали бы себя бедными, если б им пришлось жить на 20 тысяч рублей в месяц.
 
"По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел", — сказала Починок на форуме "Сообщество" в Москве.
 
Ранее ВЦИОМ называл иную цифру. По данным центра исследования общественного мнения, черта бедности для россиян – доход в 15 тысяч рублей. При этом всё меньше россиян считают себя бедными.
 
В сентябре калининградцы  называли уровень зарплаты, за которой начинается бедность. Оказалось, что для жителей региона этот показатель ниже среднего по России.
 

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