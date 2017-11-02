Опрос: россияне рассказали, какой доход считают порогом бедности

По итогам опроса, проведённого Общественной палатой, выяснилось, что большинство россиян считает порогом бедности доход в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию ОП по социальной политике.

Глава комиссии Общественной палаты по соцполитике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок уточнила, что опрос проводился в сети интернет. Более 76% респондентов ответили, что считали бы себя бедными, если б им пришлось жить на 20 тысяч рублей в месяц.

"По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел", — сказала Починок на форуме "Сообщество" в Москве.