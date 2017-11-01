Алиханов о "минированиях": Трагедия может случиться, когда все думают, что это происки шутников

Алиханов призвал калининградцев не расслабляться и с пониманием относиться к сигналам об эвакуации. Такое заявление прозвучало в среду, 1 ноября, в региональном правительстве после заседания Балтийского делового клуба.

"Мы на эту тему общались с правоохранительными органами. Очень важно не расслабляться. Есть математические алгоритмы, которые рассчитывают момент, так называемой усталости, когда можно совершить что-то реальное. Система подготовки общественного мнения, когда уже не надо эвакуироваться, потому что это происки шутников каких-то — в этот момент происходит трагедия", — подчеркнул глава региона.