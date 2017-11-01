На горсовете определились с членами комиссии по отбору кандидатур на должность главы Калининграда. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Вместо председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности Олега Быкова в состав комиссии предложили включить представителя партии "Патриоты России" Сергея Шайногу. За такое решение проголосовали 17 человек из 22.

"На заседании комиссии предложили включить представителей других фракций", — прокомментировал такое решение председатель горсовета Андрей Кропоткин.

В состав комиссии от местного представительного органа власти будут назначены Андрей Кропоткин и председатель комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Андрей Шумилин. Туда также включены министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, начальник управления госслужбы и кадровой работы регионального правительства Светлана Нестерова и руководитель правового управления Елена Орлова.