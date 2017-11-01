В Пентагоне рассказали о причинах сбора биоматериала россиян
Сбор биологического материала россиян связан с изучением опорно-двигательного аппарата, а выбор страны не был преднамеренным. Как передаёт "РИА Новости"
, об этом заявил представитель учебного авиационного командования ВВС США.
В июле на сайте госзакупок США появился контракт от ВВС на покупку 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки. Она вырабатывает жидкость, необходимую для работы суставов. По словам представителя американского ведомства, биоматериалы предназначены для "исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами".
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что в РФ с неизвестной целью собирают биоматериал представителей различных этносов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что сбор ведётся "иностранными эмиссарами". Позже стало известно, что в Госдуму внесут законопроект
о биологической безопасности россиян.