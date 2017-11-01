В Госдуму внесут закон о биологической безопасности россиян

В Госдуму внесут законопроект, который обеспечит биологическую безопасность россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на бывшего главного санитарного врача, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

"Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, иностранные лаборатории. Мы их допустили к самому сокровенному, сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж", — заявил Онищенко.

Чиновник отметил, что неоднократно обращал внимание спецслужб на работу подобных лабораторий. "То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, это ни что иное как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу", — считает Онищенко.

Ранее вопросом о целях сбора биологического материала задался президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь правительства Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы располагают подтверждением того, что в России ведётся сбор биоматериала представителей различных этносов. По его словам, делают это "зарубежные эмиссары".