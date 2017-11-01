В Калининграде жильцы затопленного дома отказались от предложенного мэрией временного жилья

Жильцы затопленного дома на ул. Дзержинского отказались от предложения калининградских властей временно переселиться в маневренный фонд. Об этом во вторник, 31 октября, во время оперативного совещания сообщил председатель комитета городского хозяйства Владимир Машков.

Чиновник уточнил, что больше всего от последнего потопа в Калининграде пострадали жители с ул. Дзержинского, Зои Космодемьянской и Клары Назаровой.

Переезд предложили не всем

На ул. Дзержинского, точнее, в садовом обществе, которое располагается рядом с магистральной дорогой, "утонули" два дома, в которых живут три семьи. Еще у десятков жителей в воде оказались подвалы. Предложение переехать в маневренный фонд получили не все жители ушедших под воду домов.

"К нам никто не обращался с подобными предложениями, выходим из положения по своему – спим в машине, других вариантов у нас нет", — рассказывает один из жильцов садового товарищества "Южный" Московского района Александр.

Его сосед Юрий также не получал предложений переезда, но считает, что это лишнее. Вода постепенно отступает, и сейчас главное — привести в порядок подсобное хозяйство и детально изучить последствия затопления.

Люди боятся временного переезда

Предложение чиновников переселиться получила пенсионерка Валентина Бадьева, которая живёт в двухэтажном доме вместе со своим сыном. Женщина сразу отказалась от переезда, так как опасается, что маневренный фонд в виде комнаты в общежитии станет лично для неё постоянным местом жительства.

В доме Бадьевой затопило первый этаж, полностью под водой оказался двухметровый подвал с консервацией. "Нам предложили два варианта переселения — в общежитие на ул. Типографскую или Калужскую. Но как я с сыном буду жить в одной комнате вместе? Знаете, после переезда в Калининград в 1975 году меня и сюда заселяли временно, на два года, но вот живу и по сей день", — отметила Валентина Бадьева.

По её словам, даже будучи депутатом, ей не удалось решить жилищный вопрос. Все было строго во времена Союза, поясняет пенсионерка.

Уже в нулевые, после череды подтоплений садового общества, женщина продолжила добиваться нормального жилья, и в 2013 году, наконец, её дом признали аварийным. Она не верила в скорое переселение, и год спустя решила провести к дому газ.

"Мы согласны на двухкомнатную квартиру, не просим наших 93-х квадратов, готовы пожертвовать и правом на землю, лишь бы спать спокойно, что вот-вот и дом рухнет", — поясняет Валентина Бадьева.

Жители опасаются распространения инфекции

Под водой оказалась территория бывшего немецкого кладбища, а также уличные туалеты, которые расположены во дворах домов. Люди опасаются, что после того, как вода сойдет, нечистоты останутся на их участках или по ручью уйдут в Преголю.