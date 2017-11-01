+12 °C
днем
+8 °C
ночью
01 ноября 2017 г. 01:05
85 662 пользователей
за 24 часа на сайте
58.32 +0.35
Курс ММВБ на 01 ноября 2017, 01:00
67.93 +0.39
Курс ММВБ на 01 ноября 2017, 01:00
15.94 -0.09
Курс ЦБ на 01 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининграде жильцы затопленного дома отказались от предложенного мэрией временного жилья

Автор: Константин Сериков
31 октября 201717:54
  4260
 
Жильцы затопленного дома на ул. Дзержинского отказались от предложения калининградских властей временно переселиться в маневренный фонд.  Об этом во вторник, 31 октября, во время оперативного совещания сообщил председатель комитета городского хозяйства Владимир Машков.
 
Чиновник уточнил, что больше всего от последнего потопа в Калининграде пострадали жители с ул. Дзержинского, Зои Космодемьянской и Клары Назаровой.
 
Переезд предложили не всем
 
На ул. Дзержинского, точнее, в садовом обществе, которое располагается рядом с магистральной дорогой, "утонули" два дома, в которых живут три семьи. Еще у десятков жителей в воде оказались подвалы. Предложение переехать в маневренный фонд получили не все жители ушедших под воду домов.
 
"К нам никто не обращался с подобными предложениями, выходим из положения по своему – спим в машине, других вариантов у нас нет", — рассказывает один из жильцов садового товарищества "Южный" Московского района Александр.
 
Его сосед Юрий также не получал предложений переезда, но считает, что это лишнее. Вода постепенно отступает, и сейчас главное — привести в порядок подсобное хозяйство и детально изучить последствия затопления.
 
Люди боятся временного переезда
 
Предложение чиновников переселиться получила пенсионерка Валентина Бадьева, которая живёт в двухэтажном доме вместе со своим сыном. Женщина сразу отказалась от переезда, так как опасается, что маневренный фонд в виде комнаты в общежитии станет лично для неё постоянным местом жительства.  
 
В доме Бадьевой затопило первый этаж, полностью под водой оказался двухметровый подвал с консервацией. "Нам предложили два варианта переселения — в общежитие на ул. Типографскую или Калужскую. Но как я с сыном буду жить в одной комнате вместе? Знаете, после переезда в Калининград в 1975 году меня и сюда заселяли временно, на два года, но вот живу и по сей день", — отметила Валентина Бадьева.
 
По её словам, даже будучи депутатом, ей не удалось решить жилищный вопрос. Все было строго во времена Союза, поясняет пенсионерка.
 
Уже в нулевые, после череды подтоплений садового общества, женщина продолжила добиваться нормального жилья, и в 2013 году, наконец, её дом признали аварийным. Она не верила в скорое переселение, и год спустя решила провести к дому газ.
 
"Мы согласны на двухкомнатную квартиру, не просим наших 93-х квадратов, готовы пожертвовать и правом на землю, лишь бы спать спокойно, что вот-вот и дом рухнет", — поясняет Валентина Бадьева.
 
Жители опасаются распространения инфекции
 
Под водой оказалась территория бывшего немецкого кладбища, а также уличные туалеты, которые расположены во дворах домов. Люди опасаются, что после того, как вода сойдет, нечистоты останутся на их участках или по ручью уйдут в Преголю.
 
В минувшие выходные и в начале недели Калининградскую область накрыло ливнями. Под водой оказалось большинство населённых пунктов региона.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Нужно три миллиарда рублей": как калининградские власти планируют избежать повторения потопа
31 октября 201719:42
  3632
"Нужно три миллиарда рублей": как калининградские власти планируют избежать повторения потопа
На стройке в Светлогорске насмерть разбился рабочий
Фото горячей новости
31 октября 201717:56
  6260
В Калининграде жильцы затопленного дома отказались от предложенного мэрией временного жилья
Фото горячей новости
31 октября 201717:54
  4243
 
Автобусы проезжают, микрики застревают: улица Транспортная остаётся "венецианским каналом" (видео)
Фото горячей новости
31 октября 201717:23
  5346
В Зеленоградском районе автомобиль врезался в дерево, погибла пассажирка
Фото горячей новости
31 октября 201714:16
  10488

Лента новостей

Картинка
В Нью-Йорке грузовик врезался в толпу людей, погибли шесть человек
31 октября 201723:34
  632
Картинка
Алиханов: В 2018 году на социальную сферу региона выделят дополнительно более 500 млн рублей
31 октября 201722:40
  460
Картинка
В Калининграде в приюте для бездомных животных объявили субботник по подготовке к зиме
31 октября 201722:06
  631
Картинка
Life: в аэропорту Храброво сняли с рейса актёра Александра Балуева
31 октября 201721:27
  8717

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  8358
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  6679
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo