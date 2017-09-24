"Балтика" без пяти основных игроков обыграла "Томь" в Калининграде

В воскресенье, 24 сентября, калининградская "Балтика" обыграла на своем поле "Томь" из Томска со счетом 2:1. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Игра началась с минуты молчания в память о жертвах ДТП под Гвардейском. Также на трибуне фанатов "Балтики" появился баннер: "22.09.2017. Скорбим".

"Балтика" в этой игре недосчиталась сразу нескольких ведущих игроков — удаленного в матче с "Крыльями Советов" Сенина Себаи и травмированных Свежова, Логашова, Касьяна и Крючкова.

Первыми в этой игре отличились гости из Томска. На 25 минуте мяч в ворота калининградской команды забил Томас Микуцкас. Но еще до перерыва "Балтика" смогла отыграться и выйти вперед. Авторы голов Александр Шешуков и Денис Шевчук. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Благодаря этой победе "Балтика" поднялась на пятое место в турнирной таблице футбольной национальной лиги.