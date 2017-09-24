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В Калининграде после ДТП под Гвардейском собирают подписи за возвращение ж/д сообщения между востоком области и центром

17:10
  2368
После ДТП в Гвардейском районе жители области собирают подписи к петиции за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром.  Петиция, которую подписали уже 159 человек, опубликована на сайте change.org
 
Отмечается, что с каждым днём на дорогах области все больше автомобилей, но состояние федеральной трассы "оставляет желать лучшего". Также автор петиции считает, что возобновление железнодорожного сообщения между областным центром и такими городами как Гусев и Нестеров, может решить проблему нелегальных перевозок.
 
"Просим вернуть нам железнодорожное сообщение с областным центром! Просим обезопасить наших детей, матерей, отцов, сестер, братьев, дедов от нерадивых водителей на автодороге!" — отмечает автор Татьяна Моисеева.
 
В пятницу, 22 сентября, на автодороге Калининград-Черняховск столкнулись внедорожник и пассажирская маршрутка. В результате аварии погибли семь человек, девять получили ранения. Ранее были опубликованы списки погибших и пострадавших. В поддержку семей погибших в ДТП под Гвардейском в Калининграде начался Благотворительный марафон.
 

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