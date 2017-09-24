В Калининграде после ДТП под Гвардейском собирают подписи за возвращение ж/д сообщения между востоком области и центром

После ДТП в Гвардейском районе жители области собирают подписи к петиции за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. Петиция, которую подписали уже 159 человек, опубликована на сайте change.org

Отмечается, что с каждым днём на дорогах области все больше автомобилей, но состояние федеральной трассы "оставляет желать лучшего". Также автор петиции считает, что возобновление железнодорожного сообщения между областным центром и такими городами как Гусев и Нестеров, может решить проблему нелегальных перевозок.

"Просим вернуть нам железнодорожное сообщение с областным центром! Просим обезопасить наших детей, матерей, отцов, сестер, братьев, дедов от нерадивых водителей на автодороге!" — отмечает автор Татьяна Моисеева.