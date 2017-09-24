Рудников об обвинениях в расизме: Раздутый вокруг "Новых колёс" скандал призван отвлечь от реальных проблем ФК "Балтика"

Издатель газеты "Новые колёса" Игорь Рудников считает, что обвинения в расизме и фашизме, адресованные в адрес газеты руководством ФК "Балтика", беспочвенны. Он уверен, что за ними стоит желание отвлечь общество и правоохранительные органы от реальной ситуации в руководстве клуба. Об этом издатель газеты "Новые колёса" написал на своей странице в Facebook

"Заявление руководства футбольного клуба "Балтика" о расизме в публикации газеты "Новые колёса" рассчитано на тех, кто не читал статью "Бунт негра против судьи". Если же ее всё-таки прочитать, то возникнет вопрос: а где же расизм? Нет его в газете. И никогда не было.

Анонимные авторы заявления, выступающие от имени команды и болельщиков, обманывают людей. Материал об очередном матче "Балтики" рассказывает о проигрыше 3:0 калининградцев после удаления их ведущего игрока Сенина Себаи — и содержит жёсткую критику в адрес руководителей клуба", — написал Рудников.

По его мнению, это не основная причина внезапного заявления "о расизме" и что со стороны руководства "Балтики" были угрозы в адрес спортивного обозревателя "НК" Алексея Малиновского и его семьи.

"Вот и появляется дымовая завеса, предпринимаются судорожные попытки переключить внимание общества и правоохранительных органов на выдуманную ситуацию", — такое мнение журналист и издатель высказал в соцсетях.

Как считает Игорь Рудников, стоит выяснить также, как руководитель ФК Теймураз Лепсая распоряжается бюджетными деньгами и деньгами спонсоров.

"Что же касается Сенина Себаи, то "Новые колёса" пишут о нём исключительно позитивно - как о прекрасном футболисте и замечательном человеке. Даже его бунт против судьи был в защиту товарища по команде, о чем и рассказала наша газета. Достаточно прочитать эту публикацию — и не возникнет никаких вопросов к заголовку", — написал Рудников.