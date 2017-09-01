СМИ: ГИБДД прогнозирует резкий рост смертности на дорогах после 2018 года

ГИБДД прогнозирует резкий рост смертности в ДТП после 2018 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект стратегии безопасности дорожного движения в России до 2023 года.

Согласно прогнозам Госавтоинспекции, к 2022 году на дорогах страны будут погибать до 30 тыс. человек в год. В 2016 году это число составило 20,3 тысячи. Таким образом, количество жертв ДТП может вырасти на треть.

Из текста документа следует, что показатели смертности на дорогах вырастут из-за "влияния внешней среды" на безопасность движения. В числе проблем и рисков упоминаются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка, отсутствие действенного контроля за техническим состоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителей, приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности над сохранением жизни участников движения и ряд экономических проблем, которые препятствуют принятию мер по снижению аварийности.

Авторы документа не предлагают конкретных мер по исправлению ситуации. Пока они ограничиваются общими формулировками, такими как формирование в общественном сознании негативного отношения к нарушителям, расширение сети автоматических камер и экономическое стимулирование водителей к соблюдению ПДД. Также в документе упоминается "развитие принципов автоматизации управления дорожным движением на основе высокотехнологичной электронной и мобильной техники".

Глава регионального союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев рассказал Клопс.Ru, что считает выводы сотрудников ГИБДД безосновательными. Все указанные пункты недостаточно проанализированы ввиду отсутствия чёткой информации, полагает он. Так, парк автомобилей в Калининградской области считается одним из самых старых в России, однако в регионе нет всплеска ДТП из-за этого фактора. Почему вдруг это должно случиться через несколько лет, юрист не понимает.

"Все эти выводы Госавтоинспекции — полнейшая ерунда. Больше похоже на показуху и имитацию деятельности столичных инспекторов. Они должны привести чёткую аргументацию, но данных таких мы не видим. Фактор старения водителей вообще никак аварийность увеличить не может, так как, по статистике, возрастные автомобилисты более аккуратные. То же самое по экономике: ну откуда у них расчёты?" — недоумевает Румянцев.