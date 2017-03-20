Средний возраст автомобилей в Калининградской области составляет почти 19 лет

Возраст парка легковых автомобилей в Калининградской области за пять последних лет изменился незначительно и остаётся одним из самых старых в России. Такие данные публикуются в отчёте аналитического агентства "Автостат".



По состоянию на начало 2017 года средний возраст автомобилей в регионе составляет 18 лет и 8 месяцев. Средний возраст автомобиля в целом по России — 12,9 года.



В 2012 году возраст регионального парка составлял 18,5 года, В 2012 году возраст регионального парка составлял 18,5 года, а в 2015-м — 18,4 года . Таким образом, за последние пять лет автомобилисты не только не обновили свои машины, но и стали пользоваться более старыми.



Калининградская область занимает шестое место в России по самым возрастным легковушкам. Пять лет назад Калининградская область занимает шестое место в России по самым возрастным легковушкам. Пять лет назад мы были в тройке . Однако и в целом по России парк машин стареет: если в 2012 году средний возраст составлял 11,8 года, то сейчас это уже 12,9 года. Самые молодые автомобили в России в Татарстане — (9,6 года), а старые — на Камчатке (21,6 года).



В основном автопарк в Калининграде сформирован из автомобилей иностранного производства с "пробегом", завезённых с начала 90-х до середины нулевых", — отмечает калининградский юрист Алексей Нестеров.



"На иномарках у нас ездят более 80% водителей, и по-прежнему пересаживаться на авто российской сборки в массовом порядке они не хотят", — отмечает Нестеров.