В Калининграде отремонтировали скульптуру "Борющиеся зубры"

В Калининграде завершили противоаварийные работы на скульптуре "Борющиеся зубры". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На памятнике обновили швы постамента и заделали повреждения, которые появились на фигурах зубров во время боёв на улицах Кёнигсберга в 1945 году. Работы заняли полтора месяца.
Помимо "Борющихся зубров", в 2017 году в Калининградской области ремонтируют ещё три федеральных памятника. Это памятник Фридриху Шиллеру, работы на котором уже завершены, мемориальный комплекс у посёлка Переславское в Зеленоградском городском округе и памятник-обелиск Славы русского оружия в честь сражения при Прейсиш-Эйлау в Багратионовске.
"Нам удалось доказать, что объекты должны находиться на балансе федерального собственника — Росимущества — и добиться окончательного оформления его имущественных обязательств", — рассказал руководитель областной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
В июне в Калининграде приступили к поиску подрядчика
для ремонта скульптуры "Борющиеся зубры". Ему предстояло разработать проект реставрации памятника, расчистить монумент с помощью химических средств и запаять восемь отверстий в конструкции.