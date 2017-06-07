В Калининграде отремонтируют постамент скульптуры "Борющиеся зубры"
В Калининграде ищут подрядчика для проведения первоочередных работ по сохранению памятника "Борющиеся зубры", являющегося объектом культурного наследия. Соответствующая информация размещена
на официальном портале госзакупок.
Подрядчик должен будет провести лабораторные исследования состава металла и на основании результатов разработать проект реставрации скульптуры. Победитель аукциона также произведёт расчистку постамента химическими средствами и его ремонт, а также запаяет восемь отверстий в конструкции монумента.
Ранее сообщалось, что служба охраны памятников культурного наследия Калининградской области добилась оформления
имущественных обязательств от собственника пяти памятников федерального значения. Среди монументов — и скульптура "Борющиеся зубры".
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