Минприроды: воду из Паркового ручья отдали в лабораторию, чтобы установить источник загрязнения

Причину загрязнения Паркового ручья, который накануне окрасился в бирюзовый цвет, установят после лабораторных исследований воды. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Специалисты министерства обследовали русло и береговую полосу ручья. В районе Советского проспекта, где накануне вода изменила цвет, обнаружили следы красящего вещества. В этом месте ручей вытекает из закрытой части, которая проходит под железной дорогой. При этом вода в ручье прозрачная, запах красителей отсутствует.

"Министерство привлекло лабораторию для взятия проб воды, чтобы провести лабораторный анализ и установить источник загрязнения. Отбор проб воды произведен в двух точках – выше по течению от закрытой части (район ул. Гаражная) и ниже по течению от закрытой части ручья (Советский проспект)", – говорится в сообщении.