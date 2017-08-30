В Калининграде Парковый ручей окрасился в бирюзовый цвет (фото)

В Калининграде вода в Парковом ручье окрасилась в бирюзовый цвет. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.

Речь идёт об отрезке ручья в районе ул. Брамса и ул. Генделя. Изменение цвета воды заметили днём в среду, 30 августа.

В пресс-службе калининградского МУП "Водоканал" Клопс.Ru рассказали, что предприятие не проводило работ, из-за которых вода в ручье могла бы изменить цвет. В пресс-службе "Калининградтеплосети" сообщили, что на место выезжали специалисты.

"Только что выезжала наша бригада на место проверить ситуацию. Мы выяснили, что это не наша утечка, потому что вещество, которое видно в ручье, — это пенящаяся бирюзовая жидкость. Когда "Теплосеть" ищет протечки, она запускает химический реактив в теплоносители, который имеет изумрудно-зелёный цвет", — рассказал пресс-секретарь предприятия Денис Зуб.

Межрайонная природоохранная прокуратура Калининграда не смогла объяснить причины изменения цвета воды. Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области оказалась недоступна для комментариев.