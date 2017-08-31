Организатор чемпионата фейерверков: В прошлом году птицы не пострадали, несмотря на опасения Минприроды

В прошлом году птицы во время проведения мирового чемпионата фейерверков не пострадали, несмотря на опасения Минприроды. Об этом в четверг, 31 августа, заявила организатор мероприятия Евгения Хан.



"В прошлом году получали письмо от Минприроды, они переживали, что именно в этот период птицы улетают на юг, летят вдоль побережья Балтийского моря. После мероприятия в прошлом году ни одной птицы никто не нашёл, не увидел. Слава богу, всё обошлось, поэтому решили не переносить. Всё-таки сентябрь — это самый оптимальный период для проведения мероприятия", — отметила Евгения Хан.

