Замминистра культуры РФ заступилась за калининградский День селёдки на всероссийском форуме

Заместитель министра культуры России Алла Манилова выступила в поддержку калининградского Дня селёдки, который попытались раскритиковать некоторые участники одного из всероссийских туристических форумов. Об этом рассказал глава регионального минтуризма Андрей Ермак.

"Мне очень понравилось, когда одна из маркетинговых групп попыталась критиковать на одном из наших культурно-туристских форумов День селёдки. Они с таким менторским тоном сказали: "Вы понимаете, люди пытаются серьёзно продавать этот бренд". Заместитель министра культуры РФ Алла Юрьевна Манилова ответила: ‟ Ребята, я не знаю, кого вы тут собираетесь критиковать, но этот праздник известен далеко за пределами Калининградской области ” ", — заявил чиновник.

Ермак подчеркнул, что День селёдки — один из немногих местных праздников, на который продаются билеты в турпакете. Это значит, что он является поводом приехать в Калининград в апреле.

"В этом году, кстати, был немножко изменённый формат — пришли наши крупные ресторанные сети, которые устраивали там флешмобы и праздники. Мне кажется, что если именно в таком направлении коллеги будут двигаться, то это будет иметь серьёзную перспективу", — заключил Ермак.