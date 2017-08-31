Организаторы чемпионата фейерверков: в дождь шоу будет даже ярче

Дождь не помешает проведению мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградске. Об этом в четверг, 31 августа, рассказала руководитель центра фейерверков Евгения Хан.

"На фейерверки никакого влияния дождь не имеет. Даже ярче будут краски, потому что будет рассеиваться дым. Единственное неудобство для зрителей — придётся вооружиться зонтами и дождевиками. Плохая погода для фейерверков — это туман и ураган", — подчеркнула руководитель центра фейерверков "Хан".