Организаторы чемпионата фейерверков: в дождь шоу будет даже ярче

Дождь не помешает проведению мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградске. Об этом в четверг, 31 августа, рассказала руководитель центра фейерверков Евгения Хан.
"На фейерверки никакого влияния дождь не имеет. Даже ярче будут краски, потому что будет рассеиваться дым. Единственное неудобство для зрителей — придётся вооружиться зонтами и дождевиками. Плохая погода для фейерверков — это туман и ураган", — подчеркнула руководитель центра фейерверков "Хан".
Мировой чемпионат фейерверков пройдёт в Зеленоградске со 2 по 30 сентября. На него соберутся команды из восьми стран. С программой проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте
. Схему парковок ищите здесь
. В дни фестиваля в Зеленоградск пустят дополнительный транспорт. Ознакомиться с полным расписанием автобусов можно по ссылке
. Узнать полное расписание дополнительных электричек можно здесь
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