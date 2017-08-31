На Советском проспекте установили опасные дорожные знаки (фото)

Новые дорожные знаки на Советском проспекте, ограничивающие скоростной режим до 40 км/ч, установили на уровне головы пешеходов. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Движение по этому участку Советского проспекта достаточно интенсивно, поэтому за несколько дней уже бывали случаи, когда калининградцы случайно ударялись головой об указатель. Последствия остались на самих знаках — они частично согнуты, на них видны пряди волос.

Согласно российскому ГОСТу, знаки должны располагаться на высоте от двух метров. При этом у автомобилистов появление указателей на этом участке вызывает недоумение. Несколько лет назад там убрали пешеходный переход , и теперь на дорогу никто не выходит.