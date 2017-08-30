В озеро Поплавок упали спиленные на его берегах деревья (фото)

В Калининграде в озеро Поплавок попали спиленные деревья. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ольга Юрицына.

"На Хлебке полный трэш со спиленными деревьями, которые валяются в озере! Как можно было так испоганить прекрасное место?", — написала она.

К своему посту Ольга приложила фото, на которых видно, что спиленные деревья не были убраны. Они остались на берегу, часть из них упала в воду. "Меня возмущает, что они валяются как попало в озере, погнуты перила, стол электропередачи, мусорка. Выглядит жутко", — отметила калининградка.