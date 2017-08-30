"Никому ничего не надо": блогер Варламов раскритиковал посёлки в российской части Куршской косы

Побывав недавно в Калининградской области, Литве и Польше, известный московский блогер Илья Варламов сравнил приграничные города и территории. Он посетил также Куршскую косу и описал свои впечатления от литовских курортов и наших посёлков.

"Деревня у нас почти всегда приговор. Это разруха, нищета и безысходность. Но деревни разные бывают", — отметил Варламов и опубликовал несколько снимков Ниды и Юодкранте, назвав последний посёлок на 900 человек "бесконечно милым".

Побывав в Рыбачьем, путешественник написал: "Здесь мог бы быть туристический центр. Здесь могли бы быть десятки кафе и ресторанов, но их нет. А старые дома потихоньку гниют".

По его словам, в Рыбачьем десятилетиями не происходило ничего интересного. "Сейчас основной объект их дохода — это туристы. Местные сдают свои дома приезжим и возят их на рыбные места. Сам посёлок при этом никак не развивается. И смотреть в нём особо нечего: из памятных мест тут только здание бывшей лютеранской кирхи 1873 года и действующая орнитологическая станция, которая тоже досталась нам от немцев", — так описал свои впечатления москвич.

Варламов заметил также строительный мусор на пляже и напомнил, что строить на косе можно, получив положительное заключение госэкспертизы. "Фактически свободной земли для застройки уже просто нет, но изобретательные люди всё равно находят способы подзаработать. В 2015 году журналисты нашли на Куршской косе около 15 действующих строек, хотя Минприроды выдало лишь два разрешения на строительство", — добавил блогер.

В целом, по его словам, в наших посёлках разруха. "Казалось бы, вот он, турист, вот его деньги... Делай, развивай, создавай. Но что-то идёт не так... Никому ничего не надо", — подытожил Варламов.