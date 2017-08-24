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Дух истории и вульгарная каша: блогер Варламов сравнил Каунас и Советск

12:02
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Известный московский блогер Илья Варламов сравнил Каунас и Советск в рамках своего проекта "Граница". Свои впечатления Варламов описал у себя на сайте, снабдив статью многочисленными фотографиями двух городов, расположенных по обе стороны границы между Россией и Литвой. 
 
Путешественник объяснил своё желание сравнить именно эти два города тем, что Каунас схож с Тильзитом "своей непростой судьбой и количеством связанных с ним исторических событий".
 
Советск показался Варламову невероятно роскошным и красивым городом с точки зрения архитектуры. "Городу повезло, он не так сильно пострадал во время войны, да и советское время пережил без особых потерь. Но, как это часто бывает, в новой России Советск оказался никому не нужен. Красивейшие здания разрушаются и ветшают. Уникальные памятники растаскивают на кирпичи. О городе, который мог бы быть жемчужиной на туристической карте страны, сегодня никто не знает. А когда Советск окончательно развалится, никто и не вспомнит о нём", — написал Варламов.
 
Гуляя по Советску, блогер заметил разрушенную набережную, ямы и провалы в асфальте. В Каунасе, также стоящем на Немане, набережная также не благоустроена, на взгляд Ильи Варламова, но всё же "по сравнению с Советском — красота".
 
В Советске его внимание привлёк дом на ул. Гагарина, 6, где жил Александр I во время подписания Тильзитского мира с Наполеоном. "В бездуховной Европе это здание давно вылизали бы и сделали в нём музей с какими-нибудь реликвиями того времени. В России великая история мало кого волнует, поэтому в доме разместились какие-то магазины, владельцы которых изуродовали до неузнаваемости фасад здания", — пишет путешественник.
 
Варламов также обратил внимание на виллу Франка конца XIX века, которая является неофициальным символом Советска. "Сейчас здание почему-то принадлежит РПЦ и постепенно разрушается", — отметил блогер. 
 
Что касается другой интересной достопримечательности — дома, где родился актёр Мюллер-Шталь, — то и она никому не нужна. "То, что в Европе было бы дорогим жилым домом или роскошным отелем, у нас заброшено. Внутри иногда ночуют бомжи, хотя в последнее время это небезопасно: перекрытия разрушаются", — написал Варламов. 
 
Он нашёл также заляпанную побелкой фреску "Павлин" (конец XIX века) в доме №5 по улице Ломоносова. 
 
"Я бы не хотел идеализировать Каунас, тем более что тут есть проблемы. Литовцы тоже могут влепить стеклопакеты или ужасную дверь. Но в целом у них сохраняется дух исторического города. Это ощущение складывается из многих факторов. И из таких мелочей, как красивые фонари, и из брусчатки на дороге, и из старых табличек", — подытожил Илья Варламов. 
 
Он назвал Каунас городом, "по которому гулять приятно". А по Советску гулять не хочется, добавил блогер, отметив, что "уникальную историческую среду просто изгадили, превратив в дешёвую вульгарную кашу из вывесок, пристроек и лестниц".
 
Советск стал первым пунктом очередного путешествия Варламова в Калининградскую область. До этого он раскритиковал реконструкцию набережной Трибуца.

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