"Хотели как в Европе": блогер Варламов раскритиковал набережную Трибуца в Калининграде
Популярный блогер Илья Варламов написал
новый пост о Калининграде, где отметил ошибки и недочёты в реконструкции набережной Трибуца, отремонтированной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
"Издалека выглядит неплохо! Но ближе лучше не подходить", — оценил итоговую работу Варламов, которую охарактеризовал как "колхоз". Он отметил и слишком большой газон, который можно было бы использовать под обустройство скверов, и лавочки без спинок, и отсутствие ливнестока в некоторых местах, из-за которого площадки регулярно заливает водой, и начавшую разрушаться плитку.
"Многие города жалуются, что у них нет денег, поэтому они и вынуждены жить в разрухе и говне. Москва у нас высасывает все соки! Нам не остаётся даже на текущий ремонт дорог! Ситуация ужасная, но иногда бывает и обратная беда. Деньги в город приходят, но никто не знает, что с ними делать", — прокомментировал увиденное блогер.
Ранее он выпустил
два поста — "Плохой Кёнигсберг" и "Хороший Кёнигсберг".
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