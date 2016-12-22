"Хотели как в Европе": блогер Варламов раскритиковал набережную Трибуца в Калининграде

Популярный блогер Илья Варламов написал новый пост о Калининграде, где отметил ошибки и недочёты в реконструкции набережной Трибуца, отремонтированной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.



"Издалека выглядит неплохо! Но ближе лучше не подходить", — оценил итоговую работу Варламов, которую охарактеризовал как "колхоз". Он отметил и слишком большой газон, который можно было бы использовать под обустройство скверов, и лавочки без спинок, и отсутствие ливнестока в некоторых местах, из-за которого площадки регулярно заливает водой, и начавшую разрушаться плитку.



"Многие города жалуются, что у них нет денег, поэтому они и вынуждены жить в разрухе и говне. Москва у нас высасывает все соки! Нам не остаётся даже на текущий ремонт дорог! Ситуация ужасная, но иногда бывает и обратная беда. Деньги в город приходят, но никто не знает, что с ними делать", — прокомментировал увиденное блогер.