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Главная Новости Общество

"Хотели как в Европе": блогер Варламов раскритиковал набережную Трибуца в Калининграде

15:00
  3066 4
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Популярный блогер Илья Варламов написал новый пост о Калининграде, где отметил ошибки и недочёты в реконструкции набережной Трибуца, отремонтированной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

"Издалека выглядит неплохо! Но ближе лучше не подходить", — оценил итоговую работу Варламов, которую охарактеризовал как "колхоз". Он отметил и слишком большой газон, который можно было бы использовать под обустройство скверов, и лавочки без спинок, и отсутствие ливнестока в некоторых местах, из-за которого площадки регулярно заливает водой, и начавшую разрушаться плитку.

"Многие города жалуются, что у них нет денег, поэтому они и вынуждены жить в разрухе и говне. Москва у нас высасывает все соки! Нам не остаётся даже на текущий ремонт дорог! Ситуация ужасная, но иногда бывает и обратная беда. Деньги в город приходят, но никто не знает, что с ними делать", — прокомментировал увиденное блогер.

Ранее он выпустил два поста — "Плохой Кёнигсберг"  и "Хороший Кёнигсберг". 

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4 комментария Правила комментирования

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zilibob4ik
zilibob4ik #
15:59
Варламова можно процитировать из его же статьи:
Кант любил говорить: "Свинья грязь найдёт!" 
То есть "Один в луже видит грязь, другой — отражающиеся звёзды!"
Статьи "Плохой"  от "Хороший" мало чем отличаются.
Всё какое -то в "серо-чёрных тонах".
Оптимистичней надо быть, 
товарищ Варламов и смотреть на мир более раскрытыми глазами, да и ходить по городу побольше.
А то "всё хреново и всё не так", но Калининград крутой....
Статья больше похожа на отчёты Артемия Лебедева о его путешествиях, даже на те-же люки и гидранты обращает внимание. 
Зачем подражать то? 
И зачем обращать внимание на всё плохое и делать на этом акцент?
Хорошего гораздо больше, чем Вам кажется, и за последние 6-7 лет его стало ещё больше.
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Sergey Smirnov
Sergey Smirnov #
17:29
Я извеняюсь ,чего хорошего что-то что нам в платежам нуликов добавляется благодаря нашему упраленцу в Калининграде,то что в поликлинику платно ходить будем,то что старики в мусарках еду ищет,то что снас простых поборы налоговые трясут а мажоров и зажратое было не трогают,то что полиция не фига не работает,пора уже глаза на это открыть а не шпинять блоггера за то что он на касяки указал!!!
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Sergey Smirnov
Sergey Smirnov #
17:29
Я извеняюсь ,чего хорошего что-то что нам в платежам нуликов добавляется благодаря нашему упраленцу в Калининграде,то что в поликлинику платно ходить будем,то что старики в мусарках еду ищет,то что снас простых поборы налоговые трясут а мажоров и зажратое было не трогают,то что полиция не фига не работает,пора уже глаза на это открыть а не шпинять блоггера за то что он на касяки указал!!!
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здравомыслящий
здравомыслящий #
18:07
Хоть это и придурок которому всё не так и не понятно кому он интересен кроме любителей канала ДОЖДЬ, но по факту он прав, сделано ужасно. Кто будет отвечать за этот позор?
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