Степашин предложил экономить на покупке футболистов, чтобы расселить россиян из аварийного жилья

Отказ от покупки дорогих футболистов поможет профинансировать программу по переселению граждан из аварийного жилья. Такое предложение озвучил председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин во время визита в Калининградскую область во вторник, 29 августа.

По словам политика, программа переселения из ветхого жилья уже продолжена указом президента, но ещё не решен вопрос о том, как она будет финансироваться. Ежегодно на её реализацию расходовали в среднем 30-40 млрд рублей. Сейчас в Калининградской области для продолжение работы по переселению граждан из ветхого жилья требуется порядка 3 млрд рублей.

"Я всё-таки 14 лет возглавлял Счётную палату, и считать научился. Поверьте мне – это не тот вопрос. Такого рода ресурсы изыскать всегда можно. У нас каждый год остаётся около одного триллиона. Это деньги, которые просто не освоены крупными бюджетополучателями. Потом, не обязательно покупать очень дорогих футболистов крупным государственным корпорациям. Я вам назову тысячу источников пополнения бюджета именно по этой программе", – заявил Степашин.

Степашин добавил, что к июлю 2018 года правительство РФ должно подготовить новый закон и новую нормативную базу, регулирующие переселение россиян из аварийного жилья. Именно поэтому, уверен политик, необходимо обсудить этот вопрос с руководством регионов.

"Очень важно услышать видение этой сложной задачи субъектов. Любой закон должен приниматься с учетом регионов. А то примут, а через год начинают его поправками насиловать. Это недопустимо", – подчеркнул Степашин.