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Главная Новости Общество

Степашин предложил экономить на покупке футболистов, чтобы расселить россиян из аварийного жилья

18:28
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Отказ от покупки дорогих футболистов поможет профинансировать программу по переселению граждан из аварийного жилья. Такое предложение озвучил председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин во время визита в Калининградскую область во вторник, 29 августа.
 
По словам политика, программа переселения из ветхого жилья уже продолжена указом президента, но ещё не решен вопрос о том, как она будет финансироваться. Ежегодно на её реализацию расходовали в среднем 30-40 млрд рублей. Сейчас в Калининградской области для продолжение работы по переселению граждан из ветхого жилья требуется порядка 3 млрд рублей.
 
"Я всё-таки 14 лет возглавлял Счётную палату, и считать научился. Поверьте мне – это не тот вопрос. Такого рода ресурсы изыскать всегда можно. У нас каждый год остаётся около одного триллиона. Это деньги, которые просто не освоены крупными бюджетополучателями. Потом, не обязательно покупать очень дорогих футболистов крупным государственным корпорациям. Я вам назову тысячу источников пополнения бюджета именно по этой программе", – заявил Степашин.
 
Степашин добавил, что к июлю 2018 года правительство РФ должно подготовить новый закон и новую нормативную базу, регулирующие переселение россиян из аварийного жилья. Именно поэтому, уверен политик, необходимо обсудить этот вопрос с руководством регионов.
 
"Очень важно услышать видение этой сложной задачи субъектов. Любой закон должен приниматься с учетом регионов. А то примут, а через год начинают его поправками насиловать. Это недопустимо", – подчеркнул Степашин.
 
В Калининграде очередь на жильё тянется с 1964 года. Ранее Ярошук сетовал на то, что прекратилось финансирование из федерального бюджета на расселение жильцов аварийных домов. 

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