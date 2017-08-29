"Это беда": бесплодие назвали главной причиной снижения рождаемости в Калининградской области

Главная причина снижения рождаемости в Калининградской области — бесплодие семейных пар. Такое мнение озвучил во вторник, 29 августа, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" доктор географических наук, профессор БФУ им. Канта Геннадий Фёдоров.

По словам профессора, снижение статистики по рождаемости в регионе обусловлено сразу несколькими факторами. Это воспитание, экономическая ситуация, снижение числа молодых женщин, а также всё более частое выявление бесплодия.

"Сейчас самая главная причина, как показало специальное обследование, — это бесплодие. Это беда! Очень много детей прямо рождаются бесплодными. Половину из них можно вылечить, но никто не проводит специальное обследование. Причём бесплодных мужчин и женщин примерно одинаковое количество. Самое главное сейчас — это усиление здравоохранения в этом направлении. Например, помощь в рождении детей тем, кто может. Для этого нужно использовать ЭКО", — заявил Фёдоров.

Главврач регионального перинатального центра и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии регионального минздрава Ольга Грицкевич добавила, что в Калининграде у 20% бездетных семейных пар обнаруживают бесплодие обоих партнёров.

"В настоящее время бесплодие — это одна из основных проблем в акушерстве и гинекологии. Процентное соотношение женского и мужского — примерно 60 на 40. Порядка 20% пар бесплодных страдают сочетанным видом бесплодия, где бесплодны и мужчина, и женщина", — отметила Грицкевич.

Как уверяет медик, в условиях современного ритма жизни необходимо большое внимание уделять здоровью детей в интимном плане. "С подросткового возраста нужно прививать мальчикам и девочкам чувство ответственности за своё здоровье. Беречь их от острых респираторных заболеваний, которые осложняются воспалениями мочеполовой системы. Беречь их от стрессов, от физической усталости", — отметила она.