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"Это беда": бесплодие назвали главной причиной снижения рождаемости в Калининградской области

15:55
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Главная причина снижения рождаемости в Калининградской области — бесплодие семейных пар. Такое мнение озвучил во вторник, 29 августа, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" доктор географических наук, профессор БФУ им. Канта Геннадий Фёдоров.
 
По словам профессора, снижение статистики по рождаемости в регионе обусловлено сразу несколькими факторами. Это воспитание, экономическая ситуация, снижение числа молодых женщин, а также всё более частое выявление бесплодия.  
 
"Сейчас самая главная причина, как показало специальное обследование, — это бесплодие. Это беда! Очень много детей прямо рождаются бесплодными. Половину из них можно вылечить, но никто не проводит специальное обследование. Причём бесплодных мужчин и женщин примерно одинаковое количество. Самое главное сейчас — это усиление здравоохранения в этом направлении. Например, помощь в рождении детей тем, кто может. Для этого нужно использовать ЭКО", — заявил Фёдоров.
 
Главврач регионального перинатального центра и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии регионального минздрава Ольга Грицкевич добавила, что в Калининграде у 20% бездетных семейных пар обнаруживают бесплодие обоих партнёров.
 
"В настоящее время бесплодие — это одна из основных проблем в акушерстве и гинекологии. Процентное соотношение женского и мужского — примерно 60 на 40. Порядка 20% пар бесплодных страдают сочетанным видом бесплодия, где бесплодны и мужчина, и женщина", — отметила Грицкевич.
 
Как уверяет медик, в условиях современного ритма жизни необходимо большое внимание уделять здоровью детей в интимном плане. "С подросткового возраста нужно прививать мальчикам и девочкам чувство ответственности за своё здоровье. Беречь их от острых респираторных заболеваний, которые осложняются воспалениями мочеполовой системы. Беречь их от стрессов, от физической усталости", — отметила она.
 
В 2016 году Калининградстат приводил данные, свидетельствующие о том, что в регионе снижается как рождаемость, так и смертность. В 2017 году данные о рождаемости до сих пор не показывают положительных результатов. Как ранее писал Клопс.Ru, специалисты считают, что на негативной статистике рождаемости сказывается снижение числа женщин детородного возраста.
 

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