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Профессор БФУ: В Калининграде всё меньше женщин детородного возраста

11:34
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На негативной статистике рождаемости в Калининградской области сказывается то, что в регионе становится всё меньше женщин детородного возраста. Такое мнение во вторник, 29 августа, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" высказал доктор географических наук, профессор БФУ им. Канта Геннадий Фёдоров.
 
"Надо считать не показатели соотношения общих коэффициентов рождаемости. Рождаемость снижается, потому что женщин детородного возраста становится меньше. Через двадцать лет их будет на 30% меньше. Это последствия давних лет и сокращения рождаемости", — пояснил Фёдоров слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!". 
 
По словам профессора, если посмотреть статистические данные по другим показателям, то с периода 90-х годов рождаемость в Калининградской области увеличилась в полтора раза. Причём самый активный рост начался с 2007 года, когда в России ввели материнский капитал. 
 
"На самом деле надо считать так называемый коэффициент воспроизводства: сколько детей в среднем за свою жизнь рождает женщина. Для того чтобы просто заместить поколение, нужно 21 рождение на 10 женщин. В 90-е годы на 10 женщин было всего 13 рождений. Сейчас у нас в Калининградской области 18 рождений. Рождаемость снижается не потому, что меньше стали рожать детей с предыдущими годами, а потому, что стало меньше молодых женщин", — заключил Фёдоров.
 
В 2016 году Калининградстат приводил данные, свидетельствующие о том, что в регионе снижается как рождаемость, так и смертность. Также в области увеличивается количество мигрантов.
 

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