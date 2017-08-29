Жену Лужкова признали самой богатой женщиной России

Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавила список богатейших женщин России. Рейтинг составило издание Forbes

Елена Батурина за год заработала миллиард долларов. Она занимается развитием гостиничного бизнеса в Европе. Батурина много лет пытается через суд взыскать с правительства России 33,6 млрд рублей компенсации за изъятые у неё земли в Москве.

На втором месте рейтинга оказалась Елена Рыболовлева, после развода с мужем получившая 600 млн долларов и два дома в Швейцарии. Раздел имущества между супругами длился семь лет. На третьем месте оказалась председатель совета директоров группы S7 Наталия Филёва, чьё состояние составляет 600 млн долларов.