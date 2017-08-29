Финальная серия седьмого сезона "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам
Последний эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов" побил рекорд по количеству просмотров. Об этом сообщает Associated Press
, ссылаясь на компанию Nielsen.
Согласно данным компании, по телевизору финальную серию под названием "Дракон и волк" посмотрели 12,1 млн зрителей. Ещё 4 млн просмотров зарегистрировано на стриминговых каналах в интернете.
Последняя серия длится 80 минут. Это самый длинный эпизод в истории сериала.