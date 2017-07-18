Первая серия нового сезона "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам
Первый эпизод седьмого сезона популярного сериала "Игра престолов" уже установил рекорд. Об этом сообщает
издание Deadline.
Серия "Драконий камень" собрала у экранов 10,1 млн зрителей. Ранее сериал поставил рекорд по просмотру во время показа финальной серии шестого сезона в июне 2016 года. Ее посмотрели 8,8 млн человек.
Число зрителей, которые посмотрели начало нового сезона, выросло на 27 процентов по сравнению с предыдущим. У пользователей сервиса HBO Go за несколько часов до премьеры начались проблемы с доступом.
Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась в апреле 2011 года. 17 июля в России стартовал седьмой сезон сериала, Клопс.Ru собрал о нём
несколько фактов.
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