Первая серия нового сезона "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам

Первый эпизод седьмого сезона популярного сериала "Игра престолов" уже установил рекорд. Об этом сообщает издание Deadline.

Серия "Драконий камень" собрала у экранов 10,1 млн зрителей. Ранее сериал поставил рекорд по просмотру во время показа финальной серии шестого сезона в июне 2016 года. Ее посмотрели 8,8 млн человек.

Число зрителей, которые посмотрели начало нового сезона, выросло на 27 процентов по сравнению с предыдущим. У пользователей сервиса HBO Go за несколько часов до премьеры начались проблемы с доступом.