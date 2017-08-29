В калининградском зоопарке Сергей Шнуров "лечил" попугая от облысения

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед концертом посетил калининградский зоопарк. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

Музыкант прогулялся по главной аллее и навестил тигров в вольере. Позже Шнур познакомился с попугаем, которого "лечили" от облысения песнями группы "Ленинград".

"Условия в зоопарке пока не очень хорошие для содержания тропических птиц. В том числе и поэтому ара Моника себя выщипывает. Для того, чтобы это негативное поведение переломить, существует много разных способов, один из которых – включать музыку. Моника как-то хорошо в своё время отреагировала на песню про лабутены Сергея Шнурова, и тем стала известна", — рассказала директор зоопарка Светлана Соколова.

Сергей решил лично исполнить песню для птицы. Он играл на гитаре, сидя перед птицей на корточках. Ара внимательно слушала и даже пыталась подпевать.