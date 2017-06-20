Танцующего попугая Монику в Калининградском зоопарке стали выпускать на уличные прогулки (видео)

Танцующего попугая Монику в Калининградском зоопарке стали выпускать на уличные прогулки
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Сотрудники Калининградского зоопарка стали выпускать на улицу сине-жёлтую ару Монику, которая прославилась тем, что любит танцевать под музыку. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"Благодаря активным занятиям она перестала проявлять агрессию к киперам, и те решили окончательно социализировать попугая", — отметили в зоопарке. На территории уже можно было увидеть прогуливающихся павлинов, теперь к ним присоединился попугай — правда, только в сопровождении сотрудников-киперов. Обычно Моника выходит в свет после обеда. В зоопарке предупредили, что протягивать к ней руки не стоит: ара больно кусается.
Напомним, Моника страдала неврозом, так как её не принимали сородичи, и выщипывала себе перья. Зоологи придумали успокаивать её при помощи музыки, и попугаиха стала вести себя спокойнее. Любимой её песней киперы называли "Экспонат" группы "Ленинград".
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