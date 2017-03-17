В Калининградском зоопарке попугай танцует под песню Шнура про лабутены (видео)

Сотрудники Калининградского зоопарка проводят реабилитацию попугая Моники при помощи музыки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Сине-жёлтый ара Моника выщипывает себе перья — эта нервная привычка развилась у птицы, вероятно, потому, что сородичи не принимали её и Моника испытывала сильный стресс. Она была искусственно выкормлена людьми и очень к ним привязана, из-за чего ей сложно было найти общий язык с другими ара.



В итоге киперы — специалисты по работе с животными — начали включать птице разнообразные мелодии. Через несколько недель орнитологам стало понятно, что Моника начала успокаиваться, перестала испытывать беспокойство при виде посетителей и даже принялась произносить при посторонних несколько фраз. Например "Как дела?", "Кто ты?", "Кто там?".



Отмечается, что любимой песней Моники стал "Экспонат" Сергея Шнурова: птица с удовольствием слушает композицию и танцует под неё.