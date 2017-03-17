В Калининградском зоопарке попугай танцует под песню Шнура про лабутены (видео)

В Калининградском зоопарке попугай танцует под песню Шнура про лабутены
Фото пресс-службы Калининградского зоопарка
Сотрудники Калининградского зоопарка проводят реабилитацию попугая Моники при помощи музыки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Сине-жёлтый ара Моника выщипывает себе перья — эта нервная привычка развилась у птицы, вероятно, потому, что сородичи не принимали её и Моника испытывала сильный стресс. Она была искусственно выкормлена людьми и очень к ним привязана, из-за чего ей сложно было найти общий язык с другими ара.
В итоге киперы — специалисты по работе с животными — начали включать птице разнообразные мелодии. Через несколько недель орнитологам стало понятно, что Моника начала успокаиваться, перестала испытывать беспокойство при виде посетителей и даже принялась произносить при посторонних несколько фраз. Например "Как дела?", "Кто ты?", "Кто там?".
Отмечается, что любимой песней Моники стал "Экспонат" Сергея Шнурова: птица с удовольствием слушает композицию и танцует под неё.
Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!
Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна
Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру):
236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.