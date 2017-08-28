Алиханов о реконструкции домов на Ленпроспекте: Подрядчики не успевают закончить в срок

Подрядчики не успевают в срок закончить реконструкцию домов на Ленинском проспекте. Об этом во время рабочего выезда в понедельник, 28 августа, заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Они не успевают. Мы выйдем, пообщаемся. Мы не удовлетворены темпами работ", — подчеркнул глава региона.