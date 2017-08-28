Алиханов о реконструкции домов на Ленпроспекте: Подрядчики не успевают закончить в срок
Подрядчики не успевают в срок закончить реконструкцию домов на Ленинском проспекте. Об этом во время рабочего выезда в понедельник, 28 августа, заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
"Они не успевают. Мы выйдем, пообщаемся. Мы не удовлетворены темпами работ", — подчеркнул глава региона.
Подрядчиков для капитального ремонта ряда домов на центральной улице Калининграда определили по итогам торгов, состоявшихся в середине мая. Калининградские власти решили не останавливаться на одной компании, и конкурс выиграли четыре организации. Работы должны были завершиться в сентябре
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