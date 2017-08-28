Региональные власти рассказали, когда завершат строительство школы на ул. Аксакова

Строительство школы на ул. Аксакова планируют завершить в 2018 году. Такое заявление после оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 28 августа, сделал врио губернатора Антон Алиханов.

"Стройка со 100-процентной гарантией начнётся в этом году. Мы, конечно, ставим перед собой сверхзадачу — закончить её к 1 сентября следующего года, но в любом случае в 2018 году она должна быть закончена", — подчеркнул Алиханов.