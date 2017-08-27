Медики выяснили причину смерти блогера и журналиста Антона Носика
Судмедэксперты назвали причину смерти известного российского блогера и журналиста Антона Носика. Об этом сообщает издание Life.Ru
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На определение причины гибели и проведение экспертиз ушло полтора месяца. Напомним, Антон Носик скончался
9 июля 2017 года на 52 году жизни. Причиной смерти "отца Рунета" стала кардиомиопатия.
Нездоровый образ жизни, неправильное питание и алкоголизм истощили сердечную мышцу общественного деятеля. Ранее сообщалось, что в организме Антона Носика нашли следы резкой отмены алкоголя. Его здоровью также вредили прочие заболевания, вызванные пристрастием ко спиртному.