Заместитель главы Минстроя РФ: Калининград понравился теплотой и уютом

В субботу, 26 августа, закончился рабочий визит в Калининград Андрея Чибиса, главного государственного жилищного инспектора, заместителя министра строительства и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вчера замглавы Минстроя РФ встретился с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. Вместе они обсудили вопросы аварийного фонда жилья, капитального ремонта и благоустройства. В этот же день Андрей Чибис выезжал на новоселье жильцов аварийных домов в квартирах на на улице Владивостокская и переулке Пархоменко. Также он проинспектировал ход благоустройства дворов по программе "Формирование комфортной городской среды" и осмотрел несколько "ганзейских" домов на Ленинском проспекте.

"Сегодня ключи от своего нового жилья получили несколько калининградских семей. Это стало возможным благодаря тому, что мы раньше других регионов выполнили план по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, и смогли получить бонусные средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые также направили на строительство жилья. Но в Калининграде остается ещё много аварийного фонда, поэтому хотел бы обсудить перспективы продолжения этой программы", — рассказал о расселении аварийного фонда Алиханов.

В прошлом году Калининградская область стала одной из самых лучших в России по переселению аварийного фонда жилья. Врио губернатора понадеялся, что Минстрой РФ поддержит начинания региона по решению жилищно-хозяйственных проблем и увеличит участие Калининграда в программе благоустройства дворов.

"Сегодня посмотрел, как ведутся работы по благоустройству, как эти процедуры организованы, какими темпами идут, и как подрядчик, местные и региональные чиновники общаются с людьми. Отмечу, что это позитивный пример действительно адекватных коммуникаций властей и людей, для которых мы это делаем", — Андрей Чибис отметил слаженность работ калининградцев.

Антон Чибис похвалил капитальный ремонт домов на Ленинском проспекте, по его словам, вместо "убогих хрущёвок" жители города получили "памятники архитектуры, которыми можно гордиться". Калининград понравился Чибису "своей теплотой и уютом".