Жители аварийных калининградских домов получили ключи от новых квартир

В Калининграде 26 августа, в субботу, прошло торжественное вручение ключей от новых квартир жильцам аварийных домов областного центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На встречу с новосёлами приехали врио губернатора области Антон Алиханов и заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис. Также на вручении ключей побывали глава регионального Минстроя Максим Федосеев и Александр Ярошук, глава Калининграда.

57 жителей "авариек" получили квартиры в двух трёхэтажных кирпичных домах на улице Владивостокская и переулке Пархоменко. В квартирах сделан ремонт, стоит сантехника, газовые плиты и котлы. В районе их проживания есть детский сад, планируется строительство школы. Всего на переселение жильцов потратили 35 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба регионального правительства

"Калининградская область первой завершила программу по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В качестве поощрения за досрочно исполненные обязательства регион получил бонусные 100 миллионов рублей, которые потрачены на дальнейшее расселение жителей. За последние годы это одна из самых важных и нужных программ, которая имеет такой ярко выраженный позитивный социальный эффект по всей стране. Находясь в лидерах сегодня, мы будем и дальше делать все возможное для того, чтобы в ближайшие годы завершить эту непростую работу", — рассказал о строительстве жилья Антон Алиханов.

"Благодаря активной работе правительства Калининградской области сегодня жители региона переезжают из аварийных домов, признанными таковыми уже после 1 января 2012 года. Дома, в которые сегодня переезжают «аварийщики» очень высокого качества. Это яркий пример того, как можно делать среду для проживания действительно уютной и приятной: красивый микрорайон с современными домами, детской площадкой, парковкой, пандусами. Мы будем и дальше помогать Калининградской области с таким же успехом реализовывать эту программу", — Антон Чибис отметил качественную инфраструктуру домов.

Фото: пресс-служба регионального правительства