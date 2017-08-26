Спасение шахтёров на руднике "Мир" в Якутии признали невозможным
Проведение поисково-спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии признано невозможным, спасение шахтёров остановлено. Об этом 26 августа, в субботу сообщает Lenta.Ru
, ссылаясь на сайт компании "Алроса"
.
Спасти горняков мешают 37,4 тысяч кубометров воды, которые скопились в чаше карьера. Также промоины в солевых породах могут скоро разрушить нижний уступ карьера и горные выработки.
"В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно", — приводится в сообщении компании, владеющей рудником.
Президент "Алроса" сообщил, что надежды на спасение шахтёров нет. Их родственникам выплатят по два миллиона рублей.
"Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких", — дополнил Сергей Иванов.