Спасение шахтёров на руднике "Мир" в Якутии признали невозможным

Проведение поисково-спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии признано невозможным, спасение шахтёров остановлено. Об этом 26 августа, в субботу сообщает Lenta.Ru , ссылаясь на сайт компании "Алроса"

Спасти горняков мешают 37,4 тысяч кубометров воды, которые скопились в чаше карьера. Также промоины в солевых породах могут скоро разрушить нижний уступ карьера и горные выработки.

"В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно", — приводится в сообщении компании, владеющей рудником.

Президент "Алроса" сообщил, что надежды на спасение шахтёров нет. Их родственникам выплатят по два миллиона рублей.

"Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких", — дополнил Сергей Иванов.