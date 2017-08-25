У министерства спорта Калининградской области появился свой логотип

У министерства спорта Калининградской области появился логотип. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Автором логотипа стал калининградский дизайнер Илья Казанков. Изображение состоит из образа человека, стремящегося вперед, и трёх кинетических линий. Художник предусмотрел особенности использования логотипа. По его словам, изображение сохраняет вид вне зависимости от размера и качества печати.

Дизайнер получил подарочный сертификат от официального партнёра ведомства и благодарственное письмо от врио заместителя председателя правительства – министра спорта региона Натальи Ищенко.