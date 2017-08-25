В Калининградской области появилось министерство спорта, которое возглавила Ищенко

В Калининградской области появилось министерство спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее в регионе действовало аналогичное агентство. Его реорганизовали в министерство, которое возглавила врио заместителя председателя правительства Наталья Ищенко.

"Наталья Сергеевна будет совмещать пост вице-премьера и министра спорта региона. Преобразование агентства в министерство заняло определённое время. Это последовательная работа", — прокомментировал реорганизацию врио губернатора региона Антон Алиханов.

Изменения носят структурный характер, сообщили в пресс-службе. Они не приведут к увеличению штата и бюджетных ассигнований.