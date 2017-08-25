Минобороны РФ опубликовало исторические документы о Сталинградской битве

Минобороны РФ опубликовало в мультимедийном разделе своего сайта рассекреченные документы, которые отражают этапы Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования", — отмечают в военном ведомстве.

Впервые опубликован рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал- фельдмаршала Фридриха Паулюса. В одном из документов есть подробное описание боевых действий штурмовых групп. Представлены на сайте и документы германского командования.