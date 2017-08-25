Алиханов обсудит инвестиции и здравоохранение на конференции "Медиарегата"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов примет участие в конференции "Медиарегата", где обсудят развитие бизнеса в регионе. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

Алиханов поучаствует в открытой дискуссии "Область роста", которая станет ключевой для конференции. С шестью другими спикерами он обсудит здравоохранение, туризм и продвижение территории, создание комфортной городской среды, развитие в регионе креативных индустрий, поддержку предпринимательства и эффективную работу правительства.

Одной из тем дискуссии станут результаты опроса маркетологов и предпринимателей. С ними поговорили о том, что помогает и мешает росту бизнеса в Калининградской области.