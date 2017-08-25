В Калининграде пройдёт масштабная конференция по маркетингу "Медиарегата — 2017"
8 и 9 сентября в Калининграде пройдёт масштабная конференция по медиа и маркетингу "Медиарегата 2017/Область роста". Об этом сообщается на сайте
мероприятия.
Двадцать лучших маркетологов, рекламных и медиа-специалистов прилетят на Балтику, чтобы поделиться опытом с участниками. Они расскажут об актуальных тенденциях маркетинга и медиа в мире и как их применить в регионах.
На конференции участники разберут реальные кейсы по развитию бизнеса и созданию маркетинговых стратегий, посетят лекции, дискуссии и воркшопы. Мероприятия пройдут на исторических площадках города.